Eesti väikepruulijad murdsid Rootsi suurima kaubandusketi riiulitele

«Kuigi Rootsi on ülemere naaber ja võiks eeldada, et Eesti kaubad seal on tuntud, eelnes ekspordi alustamisele ikkagi pikk ja sihikindel töö,» selgitas Tankeri pruulikoja juht ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Jaanis Tammela. «Esimene tagasiside on olnud positiivne ja annab julgust loota, et pälvime Rootsi õllesõprade tunnustuse ja meie käsitööõlledel õnnestub ülemere naabrite juures tugevalt kanda kinnitada.»