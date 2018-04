Eesti e-riik saab üle 100 miljoni euro lisaraha

Seda on siiski poole vähem kui tarvis oli. Möödunud nädalal selgus , et olemasolevale rahastusele on vaja juurde ei rohkem ega vähem kui 240 miljonit eurot nelja aasta peale.

Ta lisas, et infosüsteemide kaasajastamata jätmine on viinud selleni, et riigi pakutavaid e-teenuseid on inimestel kohati ebamugav kasutada. «Teiselt poolt on ajas kuhjunud probleeme keerulisem lahendada ning infosüsteeme tagantjärele korrastades kulutame kokkuvõttes rohkem raha kui neid järjepidevalt hooldades,» selgitas minister.