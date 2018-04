Ettevõtjad kiidavad Kallase troonikõnet, ametnikud mitte nii väga

«Ettevõtluses ei peaks riik tõesti nii palju sekkuma, kui ta on sekkunud, ja nende maksudega mängima nii kiiresti. See jätab ka välisinvestoritele väga halva mulje,» nõustus Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president ja autoettevõtte Lajos omanik Einar Vallbaum Kallase kriitikaga Eesti ettevõtluskeskkonna kohta.

Lisaks tuleb IRLi kuuluva ettevõtja sõnul arvestada ka naabrite maksutasemega. Mis puudutab Kallase isemajandava Eesti ideed, leiab Vallbaum, et nende sõnade kasutusega püüab Reformierakonna uus juht tuua tagasi ettevõtjasõbralikku suhtumist. See, et ettevõtlikud inimesed ei ole Eestis piisavalt hinnatud, nagu märkis ka Kallas oma kõnes, peab autoettevõtja sõnul täiesti paika.