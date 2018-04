Mainekas triiksärgitootja lõpetas Sangariga koostöö, selle tõttu kaotab 65 inimest töö

Sangar infomeeris ettevõtte töötajaid optimeerimise ja restruktureerimise plaanidest esmaspäeva õhtul toimunud töötajate üldkoosolekul, teatas ettevõte meediale. Pikaajalise allhanketellimuse lõppemine sunnib Sangarit tootmise töökorraldust restruktureerima alates 1. augustist 2018.

Muudatuse tulemusena väheneb Sangaris tootmistöökohtade arv umbes 65 võrra. Ettevõte on koostanud esialgse uue tootmise struktuuri ja koondamisele minevate töökohtade nimekirja, mis räägitakse lähinädalatel läbi töötajate esindajatega ja töötukassaga. Maikuu alguseks selgub kaotatavate töökohtade täpne jaotus ja antakse kätte koondamisteatised.

ASi Sangar juhatuse esimees Vahur Kraft selgitas, et Sangar on olnud Etoni üks püsivatest allhankijatest alates 1992. aastast ja tootis aastas umbes 10 protsenti Etoni särkidest. Sangari müügist moodustab allhangete tootmine täna kokku 32 protsenti, Etoni tellimused 16 protsenti. Initsiatiiv koostöö lõpetamiseks tuli Etonilt, kes teeb muudatusi oma globaalses allhankijate võrgustikus.

«Koostöö lõpetamise laiem põhjus on Eesti üldise majanduskeskkonna muutumine: nii nagu muudes tööstusharudes, on ka rõivatööstuses Eesti sunnitud väljuma allhankemaa staatusest. Näeme, et muudatused on pöördumatud ja sellele aitavad kaasa Eesti üleüldine palgatõus ja tööjõunappus, eriti tootmisettevõtetes,» selgitas Kraft.

Tema sõnul teeb Sangar omalt poolt jõupingutusi, et aidata lahkuvatel töötajatel tööjõuturul hakkama saada. «Tegu on kogenud ja heade töötajatega. Kui Tartus või Eestis on ettevõtteid, kes otsivad rõivatööstuse kogemustega inimesi, siis Sangar palub ühendust võtta ja on valmis vahendama kontakte,» lausus Kraft.

Sangari kontserni kaubamärgi all müüdavate triiksärkide tootmine jätkub Tartus ka pärast 1. augusti. Sangarile kuuluva Oscar of Sweden kaubamärgi särke toodetakse jätkuvalt nii Tartus kui allhanke korras koostööpartnerite juures Ukrainas ja Poolas.

«Oleme Etonile pikaajalise koostöö eest väga tänulikud. See, et Sangar on saanud toota 25 aastat särke maailma absoluutsele tippbrändile, näitab Sangari töötajate ja ettevõtte kõrget professionaalsust ja kvaliteeti, mida pakume nüüdsest edasi Sangarile kuuluvate kaubamärkide alt,» lausus Kraft.

«Samas oleme ettevõtte tulevikustrateegiates ette näinud, et majanduskeskkonna muutuste tulemusena ei suuda Eesti rõivatööstuse ettevõtted keskpikas perspektiivis konkureerida suurte Aasia ja Ida-Euroopa riikide tootjatega, kus sarnaste spetsialistide palgatase on kordades Eestist madalam,» kirjeldas ta.

Seetõttu suurendab ettevõte Krafti kinnitusel edaspidi kõrgema lisandväärtusega toodete ja tegevuste osatähtsust. «Näiteks oleme panustanud kontserni kaubamärkide ja müügivõrgu arendamisse ning omandasime 2015. aastal Rootsi kaubamärgi Oscar of Sweden, millega oleme kanda kinnitanud Skandinaavia turul,» lisas Kraft.

1956. aastal alguse saanud AS Sangar on Eesti üks juhtivaid rõivatööstusettevõtteid, mis annab Tartus asuvas tootmisüksuses ja üle-eestilises müügivõrgus tööd kokku ligi 200 inimesele. Ettevõte on spetsialiseerinud meeste ja naiste triiksärkide tootmisele ja müügile.