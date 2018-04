Uus-Meremaa loodab lähiajal alustada EL-iga vabakaubanduskõnelusi

«Usun, et Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vabakaubanduslepe pakub võimaluse luua lepe, mis on progressiivse ja kaasava kaubanduse eeskujuks,» ütles Ardern pärast kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Nii Ardern kui Macron märkisid, et kaubanduskõnelused peaksid võtma arvesse keskkonna- ja sotsiaalküsimusi. «Meie eesmärgiks on mudel, mis näitab avalikusele, et tahame mõlemale poolele kasu ja rikkust toovaid vabakaubandusleppeid,» ütles Ardern, samas nentides, et plaanidele võivad vastu olla Prantsusmaa ja Euroopa talunikud.