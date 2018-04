Lutsenko: Ukraina ei lahku SRÜ transiidi- ja tööjõulepingust

«Ülemjuhataja kutsub valitsust üles tegema kõikide SRÜ raames sõlmitud lepingute inventuuri, et denonsseerida üksikud lepingud, jättes alles vaid need, mis on Ukrainale pragmaatiliselt vajalikud, nt mis puudutavad transiiti, diplomite tunnustamist ja töötamist ning muid, mis on vajalikud Ukraina majanduse käigushoidmiseks,» ütles Petro Porošenko Bloki raadasaadik Lutsenko raada komisjoni- ja fraktsioonijuhtide kooskõlastusnõupidamisel.