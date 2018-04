IT ärinaine ostis Läänemere saare, et naistel oleks koht, kus tööalaseid kontakte luua

Soomes asuv saar kannab nüüd nime «SuperShe» ehk eesti keelde tõlgitult «naissoost super tema» ning tegemist on viie tärni kuurortiga, mille värskelt renoveeritud majad mahutavad kokku kuni kümme külalist, vahendab CNBC.

Kuurortis on olemas Soome saunad, seal pakutakse erinevad spa-teenused ning külastajad saavad osa võtta nii jooga, meditatsiooni kui söögi tegemise kursustest. Sealne luksus saab osaks vaid naistele, sest mehi saarele ei lubata.

Saare omanikuks on edukas Saksa ärinaine Kristina Roth, kes müüs kaks aastat tagasi maha oma New Yorgis tegutseva ettevõtte Matisia Consultants, mille aastane käive jääb 65 miljoni dollari kanti.

Pärast IT ettevõtte müümist tuli naisel idee luua firma, mis korraldaks naistele erinevaid tutvumisüritusi, mille tulemusel saaksid naised üksteist oma ettevõtmistes aidata. «Oma karjääri jooksul käisin ma paljudel naistele suunatud tööalastel tutvumisüritustel, kuid ausalt öeldes olid need kõik nii igavad, et ma ei tahtnud neile oma aega kulutada. See kõik tundus nii organiseeritud stiilis «tere, see olen mina, siin on minu visiitkaart,» kirjeldas Roth, lisades, et mehed on juba pikka aega kontakte loonud golfi- ja sigareti klubides lõbusalt aega veetes ning nüüd on aeg seda ka naistel teha.

Ärinaise sõnul on SuperShe eesmärgiks pakkuda naistele võimalust käia üheskoos näiteks matkamas ja surfamas, õppides seeläbi üksteist paremini tundma ja leides viise, kuidas üksteisele kasulikud olla.

Oma karjääri jooksul on naine pidanud tihti kokku puutuma inimestega, kes teda alahindasid ning suurem osa neist olid just mehed. Naise sõnul pidi ta meestega koos õppides ja töötades kuulma kommentaare stiilis «blondiin, mida sina siin veel teed» ning just seetõttu on SuperShe eesmärgiks muuta naised meestest sõltumatuteks.

Ainult naistele mõeldud saare idee keerles Rothi peas juba ammu. Ta ostis oma idee ellu viimiseks ka kinnisvara Kariibi meres asuvatele saartele, kuid orkaan Irma mõjus neile piirkondadele laastavalt ning seetõttu pidi naine uue koha leidma.

Nii kasutas naine Soomes müüdavast saarest kuuldes võimalust ning hakkas koheselt pärast saare ostu pihta ulatuslike ehitustöödega. Ettevõtja sõnul vajas saare korrastamine palju tööd, sest saarel ei olnud ei elektrit, vett ega teesid. Roth ei avalda, kui palju raha ta saare peale kulutanud on ning rõhutas vaid, et tema eesmärgiks oli luua naistele maapealne paradiis.

Maapealsesse paradiisi pääsemiseks aga ainult rahast ei piisa, sest lihtsalt külastust sinna broneerida ei saa. Saarele puhkama pääsemiseks tuleb teha avaldus ning läbida tihe konkurss. Roth vaatab isiklikult kõik avaldused üle ning valib välja need õnnelikud naised, kes saarele puhkama pääsevad. Kandideerijad peavad valituks osutumiseks läbima isegi videointervjuu.

Kuigi saar avatakse külastajatele alles juulis, on Rothi sõnul talle laekunud juba üle 3000 sooviavalduse Läänemere puhkusest osa võtta ning kandideerijaid on nii USAst, Indiast kui Prantsusmaalt.

Kuigi ettevõtja sõnul on ta saanud väga palju tagasisidet, kuidas naised on sellisest asjast juba pikka aega unistanud, ei ole ta kriitikast pääsenud. Nädalane puhkus saarel maksab 5000 kuni 6000 dollarit ning kuna sinna pääsevad vaid valitud, jääb paratamatult mulje, et tegemist on vaid eliidile mõeldud üritusega, mis jääb paljudele kättesaamatuks.

Rothi enda sõnul on kõik aga õiglane ning tal on plaanis välja tulla ka soodsamate ühe päevaste pakettidega, mis sobiksid hästi just Soome ja teiste lähiriikide naistele.

Keda hakkas aga huvitama, millistele tingimustele ta vastama peaks, et saarele pääseda, siis Rothi sõnul on kõige olulisemaks avaldusse lisatud inspireeriv lugu. Nii tõi ta näiteks, et teiste seas soovivad Soome saare puhkusest osa saada Põhja-Koreast põgenenud naine ning Süüria sõjatsoonis elav kunstnik.