Starbucks sattus kohvikust välja visatud meeste tõttu rassismi skandaali

Eelmisel neljapäeval soovisid kaks mustanahalist meest kasutada Philadelphias asuva Starbucksi tualettruumi, vaatamata sellele, et nad ei olnud kohvikust midagi ostnud, vahendab BBC. Juhataja palus seepeale meestel hoopis kohvikust lahkuda. Mustanahalised noormehed keeldusid kohvikust lahkumast ja ütlesid, et nad ootavad seal lihtsalt sõpra.

Seepeale kutsus juhataja kohale politsei, kes pani meestel käed raudu ning viskas nad kohvikust välja. Sel hetkel kohvikus viibinud külastaja tegi sellest video, mis on saanud suure kriitika osaliseks. Videost on näha, kuidas teised külastajad pärivad politseilt aru, miks noorhärradel käed raudu pannakse ja lahkuda käsitakse, kui nad ei ole midagi häirivat teinud.

Avalikkus leidis, et kui tegemist oleks olnud valgete meestega, poleks selline juhtum aset leidnud ning seetõttu süüdistatakse Starbucksi rassismis.

Philadelphia politseiülema Richard Rossi sõnul käitus nende tiim väljakutsele õigesti. «Kui ettevõte helistab ja ütleb, et nende juures on keegi, keda nad enam oma asutusse ei soovi, siis politseinikud on seaduslikult kohustatud oma ülesannet täitma,» sõnas Ross.