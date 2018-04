Särjepüük hoogustas Saaremaal järsult jämeda soola müüki

«Hetkel on meie poes jäme sool tõesti otsas, aga uue tarnega tuleb nõutud kaup taas müüki,» ütles Saare Selveri juhataja Iige Laes Saarte Häälele. Ka Rimi juhataja Gaidi Juhandi tõdes, et soola on viimasel nädalal tõepoolest rohkem ostetud, kuid eelmiste aastate kogemustele tuginedes on selleks juba ette valmistatud ja kaupa rohkem tellitud.