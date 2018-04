MyFitnessi tütarettevõte käivitab uue jõusaalide odavketi GYM!

MyFitnessi ja Gym Eesti juhatuse esimehe Erkki Torni sõnul on Eesti turul selge koht soodsa hinnaga usaldusväärsele ja moodsa sisseseadega jõusaalide ketile. «Alustasime odavketi idee arendamisega juba peaaegu kaks aastat tagasi ning oleme nüüd avamas oma esimesi klubisid. Loodame avada 12 kuu jooksul kaks jõusaali Eestis ning ühe Läti pealinnas Riias,» lausus Torn, lisades, et ettevõte kavatseb esimesel aastal uue jõusaaliketi käivitamisse investeerida üle kahe miljoni euro.

«Meie eesmärgiks on pakkuda soodsa hinnaga kvaliteetset jõusaaliteenust ning ma usun, et GYM! jõusaalide kontseptsioon erineb tugevalt senistest turul pakutavatest – seda nii hinna, kvaliteedi kui klubis oleva keskkonna mõttes. Usume siiralt, et soodne, 15-eurone kuutasu ilma igasuguste liitumistasudeta toob julgelt proovima ka sellised inimesed, kes pole kunagi spordiklubis käinud,» ütles Torn.

GYM! kaubamärgi all tegutsev Gym Eesti OÜ on My Fitness AS tütarettevõte, mis alustas tegevust 2017 aastal.