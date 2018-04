USAs jaekettide pankrotid kõigi aegade tipus

«Me usume, et maksejõuetus jääb kas eelmise aastaga samale tasemele või suureneb veidi,» kommenteeris S&P Global Rankingsi analüütik Robert Shulz, kelle koostatud raportis seisab, et USAs ootab suure tõenäosusega pankrotistumine 20 jaeketti, vahendab Äripäev .

Shulz märkis, et USAs on praegu jaekaubandusbuum ning seda hoolimata sellest, et osa ettevõtteid on juba pankrotti läinud.