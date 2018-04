Eksperdid jagavad nippe: mida teha, kui maksuhaldur uksele koputab?

«Kindlasti peaks maksuameti ja ettevõtja vaheline suhtlus toimuma kirjalikus vormis,» rõhutas endine maksu- ja tolliameti peadirektor ning riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd Äripäeva raadio saates «Poliitikute töölaud» , lisades, et soovitatav on küsida kirjalikult maksu- ja tolliameti käsitlust konkreetse situatsiooni kohta.

Tema sõnul on maksuametil kohustus anda teavet maksukohustuse kohta ning EMTA viimase aja kampaania raames võib juhtuda, et ainult dividende maksvatele ühemehefirmade ettevõtjatele tehakse ettepanek hakata endale palka maksma.

Kui ettevõtja maksuameti nägemusega ei nõustu, soovitab Sõerd tal kindlasti konsulteerida maksunõustajaga, mis võib viia olukorrani, kus juristid on üht meelt ning EMTA teist meelt.

«Kindlasti ei tohiks EMTA kirju ignoreerida,» rõhutas Soraineni maksuõigusele keskenduv vandeadvokaat Kaido Künnaps, lisades, et maksuameti poolt saadetavale pikale e-kirjale, kus selgitatakse nende seisukohti ning öeldakse, et ettevõtja peaks oma deklaratsiooni parandama, on igal juhul mõistlik vastata ning isegi mittenõustumise korral oma ettepanekud esitada.