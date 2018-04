Keelatud võte: kaupmehed võtavad lennupileti pealt endiselt kaarditasu

See muutus mõjutab suuresti veebireisibüroode ehk piletivahendajate sissetulekut, kuivõrd kaarditasud olid nende peamiseks leivaks. Üks selline on näiteks Eesti tarbijatele tuttav lennupiletite vahendaja tickets.ee, mis keelust hoolimata võtab jätkuvalt kaarditasu, ja suisa kuni 50 eurot.

Olgu siiski öeldud, et ettevõte kannab raha tagasi üksnes juhtudel, kui teadlikud tarbijad on saatnud klienditeenindusele kirja, et lisatasu on ebaseaduslik.