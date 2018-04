Kütusemüüja lubab uuel nädalal üle aastate kõrgemaid hindu

Selle nädala alguses kerkisid kütuse liitrihinnad tanklates 1,35 euroni ja kohati veelgi kõrgemale. Viimati küündis hind ligilähedale 2014. aasta juulis. Kütuseturu vaatleja, Alexela juhatuse liige Alan Vaht hoiatas, et esmaspäeval võib ilmselt uut rekordit oodata.

«Ütleme nii, et globaaslse kütuseturu saunakeris on Lähis-Idas, kuhu on viimastel päevadel kõvasti leili visatud. See on õhu kuumaks kütnud,» kirjeldas Vaht. «Saudi-Araabia naftatankerite pommitamine, USA ja liitlaste raketirünnakud Süürias on järjekordsed kapahoobid kerisele, mis seda õhku veelgi kuumemaks kütavad.»

Kui naftariikides käib taoline mürgel, võib nafta pumpamine, töötlemine ja eksportimine tugevalt häiritud saada, selgitas Vaht. See kärbib nafta globaalset pakkumist. See omakorda tähendab, et nafta maailmaturuhind tõuseb. Möödunud nädalal kompaski nafta hind kolme aasta tippu, kui ulatus 73 dollarini barrelist.

Vaht rääkis, et kui konflikt sealkandis veelgi eskaleerub, kerkib hind ilmselt 80 dollarini barrelist. Kui juhtub midagi väga tõsist, võib hind tõusta lausa 100 dollarini.

«Tulles sealt kaugelt tagasi Eestisse, siis võime öelda, et kui maailmaturu hind sel nädalal kasvas, siis meie tanklates hinnad pigem langesid,» rääkis Vaht. Nädala alguses olid hinnad küll kõrged, 1,35 euro juures, samas nädala edenedes hinnad langesid ja olid üle Eesti alla 1,3 euro liitrilt.