Suurettevõtja Luman: inimesed peavad tulevikus lootma iseenda, mitte riigi abi peale

Toomas Luman pidas täna 14. aprillil toimuval kaubanduskoja kevadballil avakõne, mille Postimees avaldab järgnevalt täismahus:

«On rõõmustav, et teid on täna õhtul siia Estonia kontserdisaali kogunenud nii arvukalt. Ja ei ole ju vahet, kas tulite bussi või autoga, kas tasuta või tasu makstes. Oluline on vaid see, et jõudsite turvaliselt ja mugavalt kohale ja mis peamine, jõudsite õigeks ajaks. See on transpordivahendi peamine eesmärk ja see teenus ei pea olema tasuta, vaid peab täitma oma eesmärki.

Inimesel on vaja jõuda võimalikult kiiresti tööle, kooli, arsti juurde, teatrisse või kasvõi ballile. Selleks on esmalt vaja korras teed, mida mööda turvaliselt liigelda ja seejärel liikumisvahendit. Kui buss sõidab lootusetult ebamugaval ajal ja teed on läbimatud, ei ole ka peale makstes loota, et nende täituvus oluliselt suureneks. Inimene kasutab ikka autot ja usaldab iseennast.

Jah, Eesti majandusel läheb täna võrdlemisi hästi. Eksport kasvab, maksud laekuvad ning eksperdid hindavad, et vähemalt aasta lõpuni läheb kõik ülesmäge. Ja tõenäoliselt lähebki. Läheb seni, kuni väliskeskkond seda toetab või kuni me siseriiklikult mõne suurema rumalusega hakkama ei saa. Õnneks või kahjuks on tänane majandusolukord ka poliitikutele piisavalt soodne, et võimaldada enne valimisi üsna hoogsat mõttelendu ja kavandada järjekordset rahakülvi, ilma erakorralisi katteallikaid otsimata.

Ettevõtjatena loodame siiski, et seni vaid sõnades väljendatud mõte, koguda headel aegadel sääste ning halbadel neid kasutada, leiaks realiseerimist ka tegudes. Praegu, kui toimuvad järjekordsed eelarvestrateegia läbirääkimised, on ettevõtjailgi põhjust poliitikuilt konservatiivsust nõuda. Riigi rahanduspilt peaks tänast majanduspilti vaadates olema igal juhul ülejäägiga eelarve nägu ja mitte pelgalt struktuurses tasakaalus. Viimane võib tähendada teadagi sisuliselt ükskõik mida.

Viimasel ajal räägitakse üha rohkem, ja seda põhjusega, tööjõupuudusest, rahvastiku vananemisest, meie riigi ja eestlaste kestmisest. Kas ja kui dramaatiliseks keegi soovib minna on sageli sõltuvuses teema püstituse eesmärgist. Kuid selge on see, et inimesteta, kellel on kaasaegsed oskused ning hea tervis ja töötahe, ei ole võimalik ettevõtlust arendada. Sellistest inimestest on meil üha enam puudus ja see on saanud majanduskasvu piduriks number üks. Meil ei ole müstilist klaaslage ei tea kus, vaid on puudu inimkapitalist igal tasemel.

Olgem ausad, pereloomine ei käi poliitiku käsu järgi ning naised ei sünnita sunniga. Kuigi kohati tundub, et on neidki, kes nii arvavavad. Ei ole kohane loota, et järsku hakkaks vananeva rahvastikuga riigis sündivus kiiresti kasvama. Ei hakka. Ei sunni, ega palvega. Kui hakkab, siis aja jooksul ja juhul kui keskkond seda kindlustundega soodustab.