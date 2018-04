Maainimesed tangivad sõiduautodesse agaralt «sinist kütust»

Rahvakeeli sinine kütus on maksusoodustusega eriotstarbeline diislikütus, mida võib tarbida üksnes põllumajanduses kasutatavates masinates, traktorites, liikurmasinates ja kuivatites või kutselisel kalapüügil.

Kuna tänu madalamale aktsiisimäärale on «sinise kütuse» liitrihind jaetanklates tavalisest diislikütusest praegu keskeltläbi 36 senti odavam ja mingisugust ohtu see tavalise sõiduauto mootorile ei kujuta, tõmbabki see ohtralt pettureid ligi.