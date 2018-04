Tõsine näpuviga? Neste müüs kütust täna euro võrra odavamalt

Nii maksis täna kella 11 ajal bensiin 95 Neste tanklates 0,296 eurot, bensiin 98 0,346 eurot ja diisel 0,226 eurot. Tegelik turuhind, millega kütusemüüjad sel nädalal kauplesid, on euro võrra kallim.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste tunnistas, et tõepoolest, täna ennelõunal võis märgata nende jaamades tavapäratut kütusehinda. «Põhjuseks oli Neste poolne inimlik eksitus,» selgitas ta. «Eksimine on inimlik ja sarnaseid juhtumeid on Eesti kütusemüüjatel ennegi ette tulnud.»