H&M jäi aeglase teeninduse tõttu kaebuste laviini alla

Muuhulgas kirjutab üks pahane inimene firma Facebooki lehel, et ta tellis juba 26 päeva tagasi oma beebile uued riided, aga pole seda seni kätte saanud. Kui aga kaup viimaks kohale jõuab, ei pruugi need enam lapsele selga mahtuda. Teine klient muretses, kolm nädalat hilinenud kaup on juba moest läinud, vahendab Bloomberg.

H&M tunnistab, et neil on tõesti probleeme. Põhjuseks on venima on jäänud uue Rootsi vahelao ehitus, kus toimetatakse veebitellimusi Rootsi ja Norra klientideni. Selle ajaga on rõivakontserni müük langenud juba 7 protsenti. «Me loodame, et meie kliendid mõistavad meid ja andestavad meile ebamugavused,» ütles firma esindaja.