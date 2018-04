SEB: aasta alguse kuumim ekspordikaup oli põlevkiviõli

Ühena hiljutistest analüüsidest käsitleb teemat Eesti Panga viimane majandusülevaade. Lihtne moodus siinsete eksportijate konkurentsivõime hindamiseks on ekspordikasvu kõrvutamine sama näitajaga Eestiga sarnastes riikides või võrdlus sihtturu impordi­nõudluse kasvuga. Küll näitab analüüs, et hinnang on üsnagi sõltuv võrdlusbaasist. Võrreldes Euroopa Liidu keskmise või teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega on Eesti eksport kasvanud viimastel aastatel aeglasemalt.

Samas on Eesti eksporti mõjutanud ka mitmed üksiksündmused, nagu ühest suurettevõttest tulenev kommunikatsiooni­elektroonika väljaveo langus, nafta hinnast tingitud probleemid põlevkivitööstuses ja Venemaa sanktsioonid toiduainetele. Võrreldes Eesti ekspordi muutumist meie kaubanduspartnerite impordinõudlusega, oleme aga suutnud oma turuosa pigem igal aastal veidi suurendada.

Kui ekspordi maht on Eestis konkurentidega võrreldes kasvanud aeglasemalt, siis väljaveetavate kaupade hinnad ja ekspordikäive on keskpanga analüüsi põhjal kasvanud siiski kiiremini. Seda asjaolu saab tõlgendada muidugi üsna loominguliselt: ideaalsel juhul väljendab see Eesti kaupade arengut kvaliteedis ja lisandväärtuses, kehvemal puhul aga tööjõu kallinemisest tingitud omahinna tõusu, mida seni on suudetud klientidele üle kanda. Kokkuvõtvalt võib siiski tõdeda, et märke sellest, et kõrgemad palgad oleksid Eesti eksporti kahjustanud, on vähemalt täna keeruline leida.

Segased ajad maailmakaubanduses

Eesti väikeste võitude ja kaotuste kõrval ekspordirindel, on maailmakaubanduse kohale kerkimas palju tumedamaid pilvi. Nimelt on USA ja Hiina vahel puhkenud tariifisõda võtmas oodatust suuremaid mõõtmeid. Esialgu vaid terast ja alumiiniumit puudutama pidanud tariifid ähvardavad nüüdseks paisuda täiemahuliseks kaubandus­sõjaks, mis võib hakata tõsiselt häirima maailmakaubanduse toimimist.

Mõistagi ei võida piirangutest keegi. Kodumaise tööstuse turgutamise asemel on USAs oodata pigem sisseostuhindade kallinemist ja kaubavoogude ümbersuundumist. Küll põhjustab see protsess parajalt peavalu ja takistab normaalset äritegevust. Kui proovida tekkinud segaduses midagi positiivset leida, siis ehk vajas maailm tõesti meeldetuletust, millist kasu võib vabast kaubavahetusest lõigata ja millised on ausa väliskaubanduse põhimõtted. Irooniline on, et USA sammud tabavad Hiinat just nüüd, kui senise küllalt merkantilistliku majanduspoliitika asemel on viimastel aastatel astutud julgeid samme senise kasvumudeli asendamiseks rohkem sisetarbimisel põhinevaga.

Kuigi kaubandustollide alt pääsenud Euroopa on tülis proovinud võtta eetiliselt kõrgemat positsiooni, ei ole patust vaba ka Euroopa Liit. Saksamaa kaubavahetuse ülejääk küündis eelmisel aastal 245 miljardi euroni, mis on kolossaalne summa. Kuigi sakslaste kinnitusel on selle taga Saksamaa ettevõtete tugev konkurentsivõime ja elanike üldine finantskäitumine, ei ole ka riik astunud ühtegi sammu parema tasakaalu otsimiseks.