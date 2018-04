Töötajate põud süveneb

Erinevaid näitajaid arvesse võtva tööjõutermomeetri järgi on tänavuse aasta esimese kvartali näit juba 31 kraadi, mis viitab, et tööjõuturul kisub tuliseks.

Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsare sõnul on täitmata töökohtade arv suur ja töötuse määr püsib madalal. Samal ajal on tööealise elanikkonna tööjõus osalemine taasiseseisvunud Eesti kõrgeimal tasemel, mis näitab, et vaba tööjõudu on vähe.