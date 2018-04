Rakvere lihatööstuse streikivad töötajad said kokkuleppele palga osas, kuid streik veel ei lõpe

HKScan Estonia uuendas esimeses kvartalis palgasüsteemi ja suurendas kogu ettevõtte palgafondi viie protsendi võrra. Sellest lähtuvalt tehti individuaalsed palgamuudatused ka streikivatel töötajatel, ütles ettevõte pressiteates.

«Meil on hea meel teatada, et 9. aprillil teavitas IMTAL tööandjat, et nii streikivad töötajad kui ka IMTAL nõustuvad tapaliini töötajate palgatõusuga,» ütles ettevõtte juht Anne Mere. Nii on ettevõtte hinnangul 6. veebruaril alustatud streigi nõudmised täidetud ning streik tuleks viivitamatult lõpetada.

Mis puudutab aga streikivaid tapamaja töötajaid esindanud ametiühingu IMTALi uut ettepanekut ametiühingu tunnustamiseks lepingu vormis, siis seda käsitleb ettevõte eraldiseisva teemana, kuna antud lepingupunktid ei ole olnud streigi aluseks, ning praeguse seisuga sellele allkirja ei anna.

«Osana börsiettevõttest ja suure tööandjana oleme alati valmis dialoogiks erinevate huvigruppidega, järgides Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust ja häid äritavasid,» märkis Mere. Tema sõnul keskendutakse nüüd ettevõttes palgatõusu juurutamisele ning jätkatakse sisemiste tööprotsesside parendamist ja koostööd oma töötajatega.

Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul on palgakokkulepe kindlasti streikijate jaoks positiivne uudis. «Mis puudutab palgakokkulepet, siis jah, see vastab tõele. Tööandja tegi töötajatega töölepingu muudatused ja 1. aprillist tõusis tapamaja töötajate palk vähemalt kaheksa protsenti,» ütles ta, täpsustades, et jutt käib streikinud töötajatest.

Arhangelski sõnul on nii ametiühing kui streikijad ise selle tulemusega rahul ja seda ka aktsepteerinud. Küll aga ei tähenda see siiski, et 6. veebruarist kestnud ja taasiseseisvumisaja pikimaks streigiks kujunenud tööseisak veel lõpetatakse, kuna lihatööstuse tapamaja ametiühingu rakuke ootab ettevõttelt ka kõigi töötajate esindusorganisatsioonina tunnustamist.

«Täna me saime teate, et nad ei aktspeeri [ametiühingu] tunnistamise lepingut ja see on päris kurb,» nentis ametiühingu esindaja. Tema kinnitusel ei olnud selles lepingus midagi nö ulmelist. «Seal olid lihtsad asjad: et HKScan tunnustab seda, et ametiühing eksisteerib selles ettevõttes ja neil ei ole mingeid pretensioone streikijate suhtes. Ja siis on seal sellised punktid nagu koostöö, läbisaamine, üksteise informeerimine,» loetles Arhangelski.

Tema sõnul ootavad tänase päeva jooksul selle lepingu osas Eesti ettevõttelt vastust ka Soome HKScani kontserni ja sealse toiduainetööstuse töötajate ametiühingute liit. «HKScanil on aega täna kella 18ni, et seda vastust saata. Me ka pingsalt ootame seda vastust,» märkis Arhangelski.

Kuni ettevõte ametiühingu tegevust ei tunnusta, tööseisakus osalevad töötajad streiki ei lõpetata. «Streik jätkub,» märkis ametiühingu esindaja lakooniliselt.

Postimehele teadaolevalt on probleem aga selles, et algselt tapamaja tapaliini töötajate ametiühinguna alustanud esindusorganisatsioon nõuab nüüd tööandjalt kogu ettevõtte ametiühinguna tunnustamist.

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64 töötajast 27 korraldasid mullu oktoobris tööseisaku, millega nõuti kõrgemat töötasu. Tööseisaku tõttu vallandati kolm töötajat.

Tööseisakuga tööandjalt kõrgemat töötasu nõudnud Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajad pöördusid töötüli lahendamiseks ka riikliku lepitaja poole, kes ei suutnud vaidlevaid pooli lepitada.

Seetõttu alustasid tapamaja töötajad selle aasta 6. veebruarist streiki, millest on kujunenud taasiseseisvumisaja pikim tööseisak. Sellega soovisid tapamaja töötajad 16-protsendilist palgalisa.

HKScan on Põhjamaade lihatootja, mis toodab ja turustab sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite. Möödunud aastal teenis kontsern 1,8 miljardi euro suuruse käibe juures 18 miljonit eurot kahjumit. Eestis kuulub HKScani kontsernile Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg.