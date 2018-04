Vene oligarh müüs tüki oma NBA klubist Alibaba juhile

Onexim Sports and Entertainment jääb endiselt Brooklyn Netsi kodustaadioni omanikuks, teatas klubi. Praeguse tehinguga omandas Tsai optsiooni osta 2021. aastal Prohhorovilt välja täiendavalt aktsiaid, et saada kontrollpakett.

Varem New Yorgis elanud Kanada kodakondsusega Tsai sõnul on talle see kant «eriliselt lähedane» ning ta lisas, et talle «imponeerib Prohhorovi tegevus».