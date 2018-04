Eesti krüptoraha ekspert: ei sure see bitcoin kuhugi!

«Ei sure ta kuhugi,» ütles Sauga, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ja vahest ehk tuntuim kodumaine krüptorahanduse eestkõneleja. «Õigupoolest ma usun, et võimsamad krüptorahanduse tõusud on alles ees ning praegu oleme ikka veel alguses.»

Krüptorahanduse absoluutne tipphetk oli möödunud aasta detsember. Ajalehed kirjutasid pea üle päeva, kuidas bitcoin'i hind lööb üha uusi rekordeid. Arutati, kas see võiks tulevikus meie praegust rahasüsteemi asendada. Suvaline inimene tänaval rääkis sellest või veelgi enam, ta oli juba ise krüptomünte ostnud. Krüptorahandus buumis täiega.

Aasta vahetudes on aga enamlevinumate krüptorahade väärtus, küll oma tõusude ja mõõnadega, järjekindlalt kahanenud. Riikide valitsused teatasid üksteise järel, kuidas nad piiravad või keelavad krüptorahadega kauplemise. Pangad ei lubanud enam bitcoin'ide eest krediitkaardiga maksta. Üks tagasilöök tuli teise järel. Kirjutati, et bitcoin'i mull paistab olevat lõhkenud.

Kui detsembri keskel maksis üks bitcoin pea 20 000 dollarit, siis paari päeva eest vaid umbes 6700 dollarit. Sama kõvasti on langenud ka väiksemad krüptorahad nagu Ethereum või Litecoin.

Sellest kõigest hoolimata arvab Sauga, et bitcoin ei sure kuhugi. Ta leidis, et eelmise aasta lõpu buum, mida nimetati inimkonna ajaloo suurimaks buumiks üldse, oligi vajalik turu puhastumiseks – nõrgemad ja petturid surevad välja, tugevamad jäävad ellu.

«Tõsiseid tegijaid need majanduslikud kõikumised ei kõiguta. Laiemalt on krüptorahandus vägagi elus, arendustööd käivad väga erineval rindel täie hooga ning lähiajal näeme päris huvitavaid uusi arenguid,» on Sauga optimistlik.

Ta rääkis, et uued töös olevad lahendused aitavad tulevikus teha ülimadala tasuga välkkiireid ülekandeid. Bitcoin'i aluseks olev plokiahela tehnoloogia aitab efektiivistada meie energiasüsteeme ja optimeerida energiavõrke. «Eraldi teema on ka krüptorahade uus, ilma plokiahelata põlvkond. Ning lisaks muidugi meeletult palju erinevaid hajusinfrastruktuure, mis said oma rahastuse eelmise aasta ICOdest ning mis hakkavad varsti valmis saama,» loetles Sauga.

Mees ise loodab pigem orgaanilisele kasvule. Möödunud aasta buumi toitsid tagant spekulandid. Ta näeb jätkuvalt krüptorahanduse taga potentsiaali globaalmajanduslikeks muutusteks. «Meil on olemas alternatiiv traditsioonillisele majandusele, meil on paralleelselt toimiv väärtuste edastamise ja haldamise ökosüsteem ning see süsteem ei kao kuskile, pigem areneb kiirenevas tempos edasi.»

Kuidas Eesti krüptoraha ringkondades meeleolud on? Kas krüptomüntidele on käega löödud? «Kohalik kogukond on üldiselt väga rahulik praegu. Kindlasti on paljud selja pööranud, kuid tõsiseid tegijaid need buumid ja langused ei morjenda. Tõsised tegijad on holder’id (need, kes hinna langedes ei torma müüma, vaid hoiavad oma positsioone),» lõpetas Sauga.