Volkswagen vahetas oomatatult juhi välja

Vähem kui kolm aastat maailma suurima autotootja juhina töötanud Mülleri nime määrib diisliskandaal, sest ta võttis juhtimise üle just sellel hetkel, kui ettevõtte maine oli kõige halvemas seisus. Mülleri välja vahetamine on tõenäoliselt Volkswageni katse matta skandaal lõplikult maha, kirjutab CNN .

Volkswagen viitas juba varem sellel nädalal, et nad kaaluvad juhi vahetust ja see saatis kompanii aktsiad tugevale tõusuteele.

Volkswagen tunnistas 2015. aastal, et on kasutanud miljonite diiselautode peal süsteemi, mis petab heitmeteste. Nii ettevõtte maine kui majanduslik seis said skandaali käigus väga suure hoobi. Ettevõte on nüüdseks küll paljuski taastunud, kuid mitmed kohtuasjad on veel käimas.