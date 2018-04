Kinnisvarafirma: uute korterite turg ületab müügirekordeid

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et peaaegu 300 uue korteri müük kuu kohta on kõrge isegi kunagise buumiajaga võrreldes. «Nõudlus uue elamufondi järgi on siiani kõrge, kuna rahvastiku juurdevool Tallinnasse ei näita ikka veel taandumise märke,» ütles Sooman pressiteates.