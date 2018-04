Kohus lõpetas Rail Balticu vastaste ja ministeeriumi vahelise kohtuasja

Kohus lõpetas menetluse, kuna leidis, et kaebajale on hilinemisega antud vastused nii tema juunis tehtud järelepärimisele kui ka juulis esitatud teabenõudele, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

Halduskohtumenetluse seadustik sätestab, et kohus võib lõpetada menetluse kui kaebuses vaidlustatud haldusakt on kehtetuks tunnistatud või kaebuses nõutav haldusakt on antud või toiming tehtud. Antud juhul selgus, et vaidlustatav toiming on teostatud.