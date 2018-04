Uus-Meremaa lämmatab oma naftatööstuse

Arderni sõnul on sammu eesmärgiks vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja võidelda kliimamuutusega. «Tegu on järjekordse sammuga edasi süsiniku jalajälje vähendamisel ja fossiilsetest kütustest eraldumisel,» ütles peaminister avalikus teates, vahendab CNN.

Kohalik naftatööstus ei võtnud uudist just kõige paremini vastu ja mitmed suured naftatootjad arvavad, et uus suund vähendab töökohtade arvu ja tõstab erinevate tarbekaupade hindu. «Kui me ise naftat ei tooda, siis peame seda lihtsalt kõrgema hinnaga sisse importima,» ütles kohalikke naftatootjaid ühendava organisatsiooni juht Cameron Madgwick.

Uus-Meremaa naftatööstuses töötab kuni 11 000 inimest. Valitsuse hinnangul võiks naftafirmad suunata hoopis oma ressursid ümber päikese paneelide ehitamiseks vajalike materjalide kaevandamisse.

Paljud analüütikud on nimetanud värsket sammu julgeks, aga ka üpris riskantseks otsuseks. Uus-Meremaa sõltuvus naftast ja maagaasist on hetkel väga kõrge ning mitmed rahvusvahelised suurettevõtted on teinud Uus-Meremaa vetes puurimisse väga suuri investeeringuid.