Viljandi pakirobotifirma ronis kahjumist välja

Mahtude kasvust tulenevalt on oluliselt suurenenud tegevuskulud. Võrreldes 2016. aastaga suurenesid tööjõukulud 87 protsenti, kuid tööjõukulu osakaal müügitulust langes 46 protsendilt 25 protsendile. Keskmine töötajate arv oli 87, kasvades aastaga 60 protsenti. Keskmine netotöötasu suurenes aastaga 14 protsenti 2002 euroni.

Tänavu plaanib ettevõte jätkata innovaatilist ja kiiret arendustegevust uute toodete väljatöötamisel. Eesmärk on lansseerida kolm kuni viis pilootprojekti uute klientidega. Samuti on kavas laiendada müügi- ja hooldusvõrgustikku Euroopas, alustada CleverFlexi seeriatootmist ning lõpetada Viljandi tehase juurdeehitus.

Arvestades tugevat nõudlust ettevõtte toodete osas, otsustati laiendada Viljandi koostetehast, olemasolevale 3000-ruutmeetrisele suletud netopinnale lisandub 7500 ruutmeetrit tootmis-, lao- ja kontoripinda. Investeeringu maksumus on umbes 4 miljonit eurot.

Cleveroni peamiseks tegevusvaldkonnaks on pakirobotite ja -automaatide arendamine, tootmine ning müük. Lähtuvalt kliendi vajadustest ja pakkide mahust pakutakse terviklahendust, mis sisaldab riistvara- ja tarkvara ning järelteenindust.

Cleveroni põhitooted on automaatikal põhinevad SnapLocker ja CleverBox ning robootikal põhinevad PackRobot ja CleverFlex. Peamised kliendid on suured jaekaubandusettevõtted, kes soovivad pakkide kättetoimetamist muuta efektiivsemaks, kiiremaks ja lihtsamaks.

Alates 2017. aastast on Cleveron võtnud suuna keskenduda vaid USA ja Euroopa sihtklientidele. Selle peamiseks põhjuseks on e-kaubanduse kasvust tulenevad väljakutsed, mis mõjutavad kaupmehi kõige tugevamini.

«E-kaubanduse kasvu ärakasutamise ja oma e-kanalite arendamise osas on jaekaupmehed erinevates arengufaasides. See omakorda võimaldab tekitada Cleveroni uuenduslike lahenduste vastu järjepideva nõudluse. Jaekaupmeeste suurimad mured on pakimahtude suurenemisest tulenevalt kulude kasv ja internetist ostetud kaupade kättetoimetamise madal kliendikogemus. Cleveroni lahendused aitavad vähendada kulusid, efektiivistada operatsioone ja tõsta lõpptarbija e-kanalist sooritatud ostu kogemust,» märkis juhatus.