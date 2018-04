RKASi tipust pudenes üks juht

«Riigi Kinnisvara AS seisab organisatsioonina muudatuste lävel ja praegu on aeg anda võimalus uuel juhil Kati Kusminil need muudatused ellu viia ning võtta kliendisuhete arendamise teatepulk Tanel Tiitsilt üle,» ütles RKAS-i nõukogu esimees Sulev Luiga preessiteate vahendusel.