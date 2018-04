Saku: soomlased ostavad Eestist drastiliselt vähem kärakat

«Oleme juba teinud oma tootmise nii efektiivseks kui võimalik, järgmine samm võib kahjuks olla juba tootmise langus. Ja see paraku ei tähenda seda, et Eesti inimene joob selle võrra vähem alkoholi. See tähendab hoopis, et ettevõtluse käekäik halveneb nii tootmises kui kaubanduses, vähem inimesi saab tööd, bumerangina vähenevad omakorda riigi maksutulud veelgi,» maalis õlletööstur sünge pildi.