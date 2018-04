Kohus kuulutas välja kurikuulsa ehitusfirma pankroti

Äripäev kirjutas tänavu märtsi keskel, et Riito maksejõuetus kujunes välja juba kaks aastat tagasi, aga pankrotiavalduse esitas ettevõte alles selle aasta veebruaris. See tähendab, et firma juhatus ei järginud seadust – jättis õigel ajal pankrotiavalduse esitamata.