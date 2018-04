Eesti Energia peab konkurendi küsimusepüstitust elektrihindade osas asjakohatuks

«Eesti Energia on arvamusel, et Nelja Energia pöördumine konkurentsiametisse on põhjendamatu,» ütles Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk. Ta loetles kolm põhjust, miks Eesti suurim elektritootja ja -müüja seda leiab.

Esimesena tõi Kuusk välja, et Nelja Energia ei tegutse energia jaemüügiturul, seega tohiks energia jaemüügihinnad kuidagi mõjutada Nelja Energia konkurentsivõimet.

«Nelja Energia tegeleb tuuleenergia tootmisega. Taastuvenergia tootmisele makstakse toetusi, mida finantseeritakse elektritarbijatelt kogutud rahaga. Seega lisaks hulgiturul (sh elektribörsil) müüdud elektrile saab Nelja Energia ka toetusi ning nende tegevust ei mõjuta seega jaeturu marginaalid,» märkis Eesti Energia esindaja.

Teisena rõhutas Eesti Energia sarnaselt konkurentsiametiga, et alates 2013. aastast on elektriturg vaba, mistõttu on kõigil tarbijatel vaba voli valida ise endale meelepärane elektrimüüja.

Konkurent eksitab avalikkust

Kolmandana märkis Kuusk, et Eesti Energia puhul saab riik omanikutulu, mis kasutatakse kõigi Eestis elevate isikute hüvanguks.

«Kurb on tõdeda, kui eraettevõtjast Nelja Energia üritab eksitavate väidetega saavutada populaarsust ning seda tehes kahjustada riigile kuuluva äriühingu mainet,» märkis ta.

Ka ütles Kuusk, et Nelja Energia juriidiline esindaja, vandeadvokaat Allar Jõks peaks olema teadlik advokaadikutse eetilistest väljakutsetest ning mitte kommenteerima ajakirjanduses käimasolevaid kohtuasju. Samuti hoiduma seda soovitamast oma klientidele.

Vandeadvokaat Allar Jõks on Nelja Energia esindajana juba varasemalt nentinud, et kas selleks peaks siis ettevõte tingimata jaeturule sisenema, et konkurentsiamet nende kaebust tõsiselt võtaks. «Kas on õiglane, et seni kaua peavad tarbijad maksma põhjendamatult kõrgeid tasusid?» küsib ta.

Jõksi sõnul tegutseb Eesti Energia lisaks monopoolsele jaeturule - kuna talle kuulub ülekaalukalt suurim, ligi 60-protsendiline turuosa - ka toimiva konkurentsiga elektri tootmise ja hulgimüügi turgudel, kus osaleb ka Nelja Energia.

«Konkurentsiameti poolt kontrolli mitteteostamine võib viia olukorrani, kus Eesti Energia kasutab jaeturul teenitud võimalikku ebaseaduslikku tulu oma positsiooni parandamiseks teistel konkurentsile avatud turgudel,» leiab Nelja Energia juriidiline esindaja.

Nelja Energia juhi Martin Kruusi sõnul peaks konkurentsiamet antud juhul riigiettevõtte ülekaalukat mõju tasakaalustama ja eraettevõtjaid kaitsma. «Kui majanduspoliitiliselt on aktsepteeritav riigi konkureerimine eraettevõtjatega, siis peab see olema korraldatud selliselt et kõigil oleks turul võrdsed võimalused, muidu konkurents lihtsalt ei toimi,» ütles Nelja Energia juht.

Konkurentsi vajalikkust saabki tema sõnul hinnata selle puudumise mõjude kaudu. «Otseselt toob see kaasa kõrgemad hinnad tarbijale ning pärsib suuremahuliste erainvesteeringute tegemist, mis omakorda tingib riigieelarve nappide vahendite kasutamise energiasektoris teiste riigile oluliste investeeringute arvelt,» märkis Kruus.

Tarbijate teadlikkus tõuseb?