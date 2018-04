Investor Mari: veerand kasumist läinud

Kui viimati rõõmustasin, et hüplemine turgudel on möödas, siis nüüd peab nentima vastupidist. Rahutud ajad on tagasi. USA president Donald Trump panustab oma säutsudega aktsiaturgude hüplemisse nagu suudab. Kõige murettekitavam on hetkel aga Süüria tõttu kasvav vastasseis USA ja Venemaa vahel. See suurendab ebakindlust nii maailmas kui ka minu portfellis.

Tuleb tunnistada, et võrreldes viimase ülevaate tegemisega oma portfellist on kehvemalt läinud mitmel investeeringul. Vahepeal kogunenud kasumist on kadunud üle 300 euro ehk 25 protsenti.

Kuigi suurimas miinuses on endiselt Tallinna Vesi, on see miinus isegi veidi tagasi tõmmanud. Korralikult on miinust kasvatanud investeerimisfirma Blackstone, mille plussi jõudmist olen kogu aeg vaikselt oodanud, kuid praegused arengud on pigem ebameeldivad. Lisaks maksis Blackstone viimast kvartaalset dividendi tavapäratult vähe, vaid 34 dollarit.

Kõvasti on tagasi tõmmanud ka minu portfelli üks seniseid pailapsi Šiauliai, mis küll veel korralikus plussis, kuid see kasum märgatavalt sulanud. Tallinna Kaubamaja kasumist on alles vaid 13 eurot, kuid vähemalt sain vahepeal sellelt investeeringult dividende 69 eurot.

Olen selle aasta alguses panustanud robotitele ja tehisintellektile, aga seni veel rõõmustada ei saa. 12. jaanuaril ostsin robootika ja automaatikaga tegelevaid ettevõtteid koondavat ETFi (börsil kaubeldav fond) Robo Global Robotics&Automation ehk lihtsalt ROBO. 15. märtsil lisasin eelmisele investeeringule veel ühe robootikat ja tehisintellekti koondava indeksi BOTZ.

Tänaseks on mõlemad investeeringud mõnekümne euroses miinuses, aga kirjutan selle vähemalt osaliselt Trumpi säutsude ja heitlike aegade arvele. Usun, et tegu on tulevikuinvesteeringutega, milledest kuuleme veel mitmeid häid uudiseid.

Kui rääkida lõpuks sellest ka, mis rõõmustab, siis dividendiuudiseid on viimastel kuudel tulnud häid ja väga häid. Järjest on mitmed Tallinna börsi ettevõtted teatanud kopsakatest dividendimaksetest. Nii peaksin saama Harju Elektrilt 48 eurot, LHVlt 15 eurot, Merkolt lausa 81 eurot.

Otsin praegu üsna aktiivselt ka uusi variante investeerimiseks. Olukorras, kus turud käivad üles-alla, võib tekkida häid sisenemishetki.