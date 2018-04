Riik jättis omavalitsused lagunevate teedega omapäi

«Kahjustuste lõplik ulatus selgub pärast teede sulamist, kuid juba praegu on ilmne, et kohalikel omavalitsustel tuleb teede nõutava seisundi tagamiseks teha sel kevadel tavapäraste tööde kõrval täiendavaid hooldustöid, mis kahjuks ületavad maakonna omavalitsuste eelarvete võimalusi,» ütles Sepp.

Majandusministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas vastas Sepale, et riik neile tänavu teede remondiks raha ei anna. Kuninga sõnul uurisid nad olukorra kohta ka maanteeameti käest. Viimane leidis, et Harjumaa teedel pole tegu eriolukorraga. Lisaks andis Kuningas mõista, et omavalitsused peavad ise hoolitsema selle eest, et seada teedele liikumis- või koormuspiiranguid, kui rasked veokid võivad teid kahjustada.