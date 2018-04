Ministrid eelarvestrateegia arutelu eel: hakkame rohkem reserve koguma

Mis on prioriteediks?

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas peab oluliseks, et valmiv riigieelarve strateegia jõuaks võimalikult paljude inimeste heaolu kasvuni; näitaks suunda, et turvalisus Eestis tõuseks ning aitaks kaasa majanduskasvule. Konkreetsetest teemadest tõi Ratas välja majanduskasvu, inimeste heaolu, sotsiaalkindlustuse, erinevad sotsiaalteemad, siseturvalisuse ja kaitsevaldkonna.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski selgitas, et sotsiaaldemokraadid on sel aastal võtnud prioriteediks siseturvalisuse valdkonna. Selleks, et professionaalset kaadrit politseis ja piirivalves hoida ning arendada, on palgatõus oluline teema. Lisaks on olulised teaduse digitaliseerimise innovatsiooni küsimused.

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu toonitas, et rahvuslik julgeolek peab olema keskne prioriteet: riigi sõjaline kaitsevõime ning sisejulgeolek. Teise olulise teemana tõi välja uute maksude ärahoidmise. «Me ei ole uute maksude fännid,» ütles Reinsalu.