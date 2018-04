Eesti Pank: ettevõtjad peavad rohkem investeerima

«Ettevõtjad on viimastel aastatel küll investeerinud, kuid seda on tehtud liiga vähe. Investeeringute vähesust on kompenseeritud töötajate arvu suurendamisega. Kaua see nii kesta ei saa, sest Eestis on hõivatute osakaal tööealiste inimeste hulgas juba praegu 70 protsenti, mis on üks Euroopa kõrgeimaid näitajaid. Kui tahame rikkamatele riikidele järele jõuda, siis on eelduseks erasektori suuremad investeeringud,» ütles Kaasik Pärnu finantskonverentsil esinedes.