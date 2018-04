Sisserände lõdvendamise eelnõu sai rohelise tule

Siseminister Andres Anvelt meenutas, et sisserände piirarvu eesmärk on eelkõige kaitsta Eesti enda tööturgu. «Samas vajame välismaiseid tippspetsialiste, et elavdada majandust ja luua täiendavaid töökohti meie inimestele. Oma otsuse tegemisel lähtus valitsus meie inimeste maksimaalsest kaasamisest tööturule ja regionaalse tööpuuduse vähendamisest,» sõnas Anvelt.