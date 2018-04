Koolijuht: vanem äripõlvkond arvab, et järeltulijad keeravad nende äri vussi

90ndatel äri püsti pannud põlvkond hakkab jõudma pensioniikka ning peab otsustama, kas anda oma elutöö uuele põlvkonnale edasi või müüa maha. «Kes otsustab müüa, siis on selleks praegu hea aeg, sest maailmamajandus on tõusutsükli tipus, leidub nii raha kui potentsiaalseid ostjaid,» rääkis Oad.

Koolijuhi sõnul on äridünastiad maailmas levinud praktika, kuid Eestis sellised traditsioonid praktiliselt puuduvad. «90ndate niiöelda võitjate põlvkond on harjunud kõike ise tegema ja otsustama ning võtab teisi arvamusi raskelt. Vanem põlvkond ikka kipub arvama, et uus on laisk ja keerab kõik vussi ning kindlam on juba ise äri maha müüa,» ütles Oad.