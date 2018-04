Alkoholitootjad: Läti piirikaubandus on aastaga kahekordistunud

Tootjate ja müüjate statistikast nähtub, et kui eelmise aasta esimeses kvartalis müüdi Läti piiril ligi 2,8 miljonit liitrit alkohoolseid jooke, siis tänavu on see number juba ligi 6,6 miljonit liitrit. Seega on kasv olnud isegi suurem kui kahekordne.