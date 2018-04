Pingeline arutelu eelarvestrateegia üle

Pärastlõunal koguneb valitsus Sagadi mõisas, et kahepäevase arutelu käigus paika panna riigi 2019.–2022. aasta riigieelarve strateegia. Arutelu kujuneb pingeliseks. Olukorda iseloomustas hästi see, et kui Postimehe ajakirjanik eile rahandusminister Toomas Tõnistega intervjuud tegi, siis katkestas rahandusministeeriumi pressiesindaja selle ühel hetkel, sest küsimused kaldusid riigieelarve strateegiale.