Konkurentsiamet pööras elektritarbijatele selja

Veebruari alguses saatis konkurentsiamet välja teate: kui elektritarbija ei viitsi elektrimüüjat vahetada, siis on tema enda süü, et ta maksab Eesti suurimale elektrimüüjale Eesti Energiale teiste teenusepakkujatega võrreldes kõrgemat hinda. Ameti sõnul ei saa nad sekkuda, kuna 2013. aastast on Eestis elektriturg vaba.