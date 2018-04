LHV üldkoosolek kiitis heaks 4,1-miljonilise dividendimakse

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja maksta dividende netosummas 16 senti aktsia kohta, teatas LHV börsile. See teeb kogudividendiks 4,1 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil.

Üldkoosolek otsustas samuti nimetada 2018.–2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ja määras audiitori tasustamise korra vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

LHV Group on finantskontsern ja kapitali pakkuja. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 350 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 128 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 178 000 aktiivset klienti.