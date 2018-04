USA võeti eeskujuks? Euroopa komisjon tahab ettevõtete kohtusse kaebamist lihtsustada

Kuigi välja toodud reeglid ei ole tarbijate huvides mitte just nii sõbralikud kui USA seadused, peaksid need siiski andma inimestele parema võimaluse neile liiga teinud ettevõtete vastu võitlemiseks, vahendab CNN.

«Globaliseerunud maailmas, kus suurettevõtetel on üksikisikust tarbijate ees nii suur eelis, peame me võrdsuse nimel vaeva nägema,» lausus Euroopa komisjoni volinik Věra Jourová, lisades, et nende meetmete eesmärgiks ei ole tuua tööd juurde advokaadibüroodele, vaid anda tarbijatele juurde õigusi.