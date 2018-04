Postimees Jaapanis: iga 23 inimese kohta on siin üks müügiautomaat

Riigis on kokku umbes viis miljonit müügiautomaati, tehes Jaapanist kõige tihedama müügiautomaatide paigutusega riigi maailmas. Jaapani Müügiautomaatide Assotsatsiooni andmetel on Jaapanis iga 23 elaniku kohta üks müügiautomaat ning nende aastane tulu on kokku 4,6 miljardit jeeni (umbes 34,8 miljonit eurot).

Tüüpilised Jaapani müügiautomaadid. Vasakpoolne väljastab külmasid ja soojasid jooke ning parempoolne maiustusi. FOTO: Kadri Umbleja

Enamus Jaapanis leiduvaid müügiautomaate pakuvad mitmesuguseid karastusjooke, kohvi, teed ja soojasid suppe. Paljud pakuvad ka maiustusi, snäkke, aga ka näiteks alkoholi ja tubakat. Viimase kahe ostmiseks on üldjuhul vaja spetsiaalset viipekaarte, et tõestada oma vanust (Jaapanis tohib osta alkoholi ja tubakat alates 20. eluaastast). Osad masinad on võimelised skaneerima näiteks ka juhiluba, et sealt vanus teada saada. Ühes automaadis võivad koos olla nii soojad kui külmad joogid ja nende vahekord sõltub aastaajast.

Soolaseid snäkke müüv automaat. FOTO: Kadri Umbleja

Lisaks leidub veel (muuhulgas!) automaate, mis müüvad pileteid, viie kiloseid riisikotte, vihmavarjusid, kondoome, kirurgilisi maske (neid kantakse siin viiruste ajal), lillekimpe, mänguasju, amulette, lipse, sukkasid, patareisid, puuvilju, mune, loosipakke, valmistoitu ja palju muud (see on vähemalt nimekiri automaatidest, mida selle loo autor on näinud). Võib öelda, et Jaapanis ei leia naljalt müügiartiklit, mida mõnest automaadist osta ei saa.

Loosiautomaat, mis annab täiesti suvalise eseme. FOTO: Kadri Umbleja

Ka paljud söögikohad toimivad müügiautomaatide peal - klient saab näiteks juba enne sisse astumist otsustada ukse taga automaadi juures ära, mida ta süüa tahab ja maksta selle eest. Masin väljastab paberi, mille saab pärast sisse astumist (tihtilugu väga väiksesse ja kitsasse söögikohta) ettekandjale esitada.

Menüüga automaat söögikoha ees. FOTO: Kadri Umbleja

Kõige uuemateks tulijateks müügiautomaatide turul on SIM kaarte väljastavad masinad, mis on paigutatud turistirohketesse kohtadesse. Neil masinatel on passi skanneerimise funktsioon, sest Jaapanis kehtivad SIM kaartidele palju rangemad reeglid, kui Eestis. Ilma elamisloata turist võib omada ainult andmeside kaarti, millega helistada ei saa.

Tubaka automaadid. FOTO: Kadri Umbleja

Enamus automaate töötavad ööpäev läbi ja ainult sularaha peal (sest Jaapan on peaaegu täielikult sularaha peal töötav ühiskond). Masinad võtavad vastu nii paberraha kui münte ja tagastavad täpse ülejäägi. Paljude kohalike jaoks on automaadid heaks mooduseks vabaneda liigsest metallrahast, sest pidevalt kogunevad sendid on raskuseks. Suurematele jaekettidele kuuluvad automaadid aktsepteerivad ka viipekaarte, mida kasutatakse ühistranspordis (umbes nagu Tallinna roheline kaart, kuhu saab raha peale panna). Teed oma valiku, viipad kaarti ja ost on ilma sularahata tehtud.

Sake automaadid Kawagoes, mis müüvad kohalike pruuljate toodangut. FOTO: Kadri Umbleja

Ligemale poole Jaapani müügiautomaatide tulust moodustavad joogiautomaadid, mida leidub tõesti mitte kuigi palju liialdades iga nurga peal ja isegi tsivilisatsioonist väljas. Üks jook maksab automaadis keskmiselt 100 – 160 jeeni (umbes euro).

Rohelist teed müüv joogiautomaat Nikko mägitemplite juures. FOTO: Kadri Umbleja