VIDEOINTERVJUU Tõniste kinnitusel toob Ossinovski valitsusest lahkumine kaasa leebema aktsiisipoliitika

«Jah, ma olen seda meelt, et aktsiisipoliitika peab olema läbi mõeldud ja need tõusud peavad olema kaugele ette vaatavad, läbi arutatud kõigi osapooltega ja tooma tervikuna riigile kasu, mitte kahju,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) täna videointervjuus Postimehele. Ta tunnistas, et nii eelmiste valitsuste kui ka tänase aktsiisipoliitika on liikunud vales suunas.

«On arvatud, et neid aktsiise võib tõsta lõpmatuseni ja see mingit mõju majandusele ei tekita, aga me näeme tegelikult väga selgelt, et sellega kaasnevad ka muud mõjud - lisaks sellele, et eelarvesse ei laeku soovitud tulud,» nentis rahandusminister. Ta möönis, et kindlasti kiirendas see ka mõne maapoe sulgemist.

«Mina vaataks tagasi mitme koalitsiooni tegemistele. [---] Need probleemid algasid siin juba kolm-neli aastat tagasi, kui seda kokkulepitud redelit Reformierakonna juhtimisel tõsteti ja siis aastal 2015 saigi piirikaubandus alguse. Jätkuvad aktsiisitõusud on seda toitnud,» leiab rahandusminister, kust tuleb ebaõnnestumise peavastutajaid otsida.

«Ma arvan, et järgmise aasta algusest praegu veel jõus olev aktsiisitõus - seda ei tule,» lubas ta. Lisaks on Tõniste sõnul ka prognoositust suurem majanduskasv toonud kaasa olukorra, kus tuleb kindlasti üle vaadata senised eelarvekokkulepped.

Võttes arvesse, et peagi hakkab valitsus arutama uue eelarvestrateegia eesmärke, tuleb seal ministri sõnul kindlasti silmas pidada, et saavutatakse tasakaalus eelarve. «Olukorras, kus majandus kasvab, ei saa me lubada endale defitsiidis eelarvet,» on ta veendunud.