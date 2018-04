Palo: lätlased käivad ka Eestis poodlemas

Täna arutasid minister Palo ja Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing Eesti majanduse olukorra üle. Ühiselt leiti, et Eesti majanduse hetkeseis on päikseline nagu ilm õues. Ühe murepilvena toodi aga välja osad ettevõtlussektorid, kus kurdetakse liiga kõrgete maksude ja hinnatõusu üle. Üks selline on näiteks transpordisektor.

Josing ütles, et Eesti kütusehinnad on kõrged isegi võrreldes meist palju rikkama ja kallima Soomega, rääkimata Lätist ja Leedust. See ajab Eesti autovedajad Lätti tankima. «Ma hirmsalt tahaks, et meil avaneks vastupidine pilt, kus lätlased ja leedukad käiksid hoopis Eestis tankimas,» leidis Josing.

Minister Palo vastas talle, et tegelikult toimubki vastupidine liikumine, kuna lätlased käivad Eestis šoppamas küll. «Meil on poodides parem valik, meil on teistsugusemad kaubad. Üle piiri ikka käiakse ja ostetakse,» ütles ta.

Küsimuse peale, et mida lõunanaabrid Eestist täpsemalt ihaldavad, Palo ei vastanud. Küll lisas Josing vahele, et ilmselt käiakse ostmas kohvi, mis Lätis millegipärast tunduvalt kallim on. Majandusekspert jätkas, et kuigi meedias on maalitud pilt nagu Läti oleks odav, ei ole see tegelikult nii.

«Läti jaehinnad pole nii odavad midagi. Ühelt poolt on asi selles, et konkurentsi on sealses kaubanduses tunduvalt vähem. Turul on vaud kaks suurt tegijat – Rimi ja Maxima. Kui keegi oleks sellistes tingimustes minult kaks aastat tagasi küsinud, kas tekib piirikaubandus, oleks ma vastanud, et never, pole põhjust,» kirjeldas Josing.

Palo lisas, et kui osad kaubad on Lätis odavamad, pole Eestis valitsusel sinna midagi parata. Ühe näitena tõi ta välja, et inimesed peavad ehitamist ja ehitusmaterjale Lätis odavamaks. «See pole aga valitsuse asi. See on kohalike ettevõtete asi,» selgitas Palo, lisades, et Eestis on palgad ja toetused palju kõrgemad kui Lätis. «Meie ostujõud on parem kui neil.»