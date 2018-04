VIDEO Dmitri Jegorov: pensionireform peab tulema kellegi arvelt, raha juurde ei tule

«Oleme maksu- ja tolliametiga pikalt teinud rasket tööd, et sundida inimesi hoiduma ümbrikupalgast,» sõnas Jegorov, «mida vähem riigiteenused palgast sõltuvad, seda vähem on riigikassas raha, et olemasolevatele pensionäridele maksta.»

«Ümbrikupalga osas teevad inimesed otsuseid emotsioonide ja müütide najal. Seega on äärmiselt oluline, milliseid emotsioone inimestes see pensionireform tekitab.»

Jegorov lisas, et samas on eesti inimene väga hästi kursis sellega, millest ta ümbrikupalgaga nõustudes ilma jääb.

Asekantsler tunnistas, et tööstaaži eelistamine palgale võib murda motivatsiooni suuremat töötasu teenida. «Paljud on väljendanud sellepärast trotsi, kuid meenutagem, et see reform käivitub 2037.aastal ja vaadates nende isikukoodi esimesi numbreid, on need inimesed siis juba ammu pensionil. Palju tervist neile küll, aga neid see ei puuduta.»

«Aga reform on siiski väga vajalik ja see peab kellegi arvelt tulema,» ilmestas Jegorov töökäte puudust.

Saabuv reaalsus on 1,3 töötavat inimest ühe pensionäri kohta, seni on see olnud 2 töötajat ühe pensionisaaja kohta. «See on väga suur vahe ja raha kusagilt juurde ei tule. Suurem solidaarsus on ilmtingimata vajalik. Aga kas just selline äärmus, et kõik on esimeses sambas ja edaspidi võrdsed.»