Eesti Raudtee esimese kvartali veomahud näitavad jätkuvat kasvu

«Meil on äärmiselt hea meel sellise positiivse esimese kvartali üle Eesti Raudtee taristul. Tegeleme koos meie klientide ja koostööpartneritega aktiivselt Eesti kui transiidikanali turundamisega ja uute võimalike kaubavoogude leidmisega ning on heameel tõdeda, et see ühistöö kannab ka vilja,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.