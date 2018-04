Peaministri vastus 400 kirjale: Rail Balticu valmimine on väga tähtis

Peaminister Jüri Ratase kommentaar:

Pean väga tähtsaks, et kiire ja loodussõbralik raudteeühendus Euroopaga tekiks plaanipäraselt aastaks 2026. Eesti avatus ja head ühendused on meie arengu jaoks üliolulised. Rail Balticu abil tekivad uued võimalused, mis kiirendavad meie majanduskasvu, suurendavad rahvusvahelist konkurentsivõimet ning parandavad meie sidet ülejäänud Euroopaga. Sellest võidavad inimesed ja ettevõtjad kõigis kolmes Balti riigis. Rail Baltic on ka loodussõbralik lahendus. Rohkem ronge tähendab vähem veoautosid ja busse ning tulemusena on meie õhk puhtam ja liiklus turvalisem.

Sealjuures on aga väga tähtis, et Rail Baltic oleks ehitatud minimaalse negatiivse mõjuga nii ökosüsteemidele kui ümbruskonnale. Tähtis on ka see, et projekt oleks võimalikult läbipaistev ning aruteludesse oleksid kaasatud nii kohalikud elanikud, teadlased kui ka ärimehed.

Riigihalduse minister kehtestas 14.02.2018 Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa maakonnaplaneeringud, mille eesmärk oli leida sobivaim asukoht kavandatava Rail Balticu raudtee trassi koridoridele. Planeeringuprotsessi kaasati kõik kohalikud omavalitsused ja inimesed, kelle kinnistuid trassikoridor puudutas. Samuti kuulati protsessi käigus ära kõik esitatud arvamused, sh erinevate vabaühenduste omad, ning võimalusel neid arvestati. Kokku toimus maakonnaplaneeringute koostamise ajal kolmes maakonnas 86 avalikku arutelu, millest võttis osa 4214 osalejat.

Arutelu aluseks peavad olema professionaalsed ja usaldusväärsed uuringud. Ernst & Young Balticu tasuvusuuring on tehtud vastavalt Euroopa Komisjoni metoodikale, mida kasutatakse ka teiste sarnaste EL eelarvevahenditest rahastatavate projektide hindamisel. Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraat on hinnanud EY tasuvusuuringu usaldusväärseks.