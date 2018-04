Jaanuaris jõustunud teekasutustasu tõi juba esimese kvartaliga riigile miljoneid eurosid

«Kogutud summa moodustab 36 protsenti selleks aastaks planeeritud 19 miljonist eurost, seega võib laekumistega I kvartali põhjal küll rahule jääda,» lausus Maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

I kvartalis tasuti Eesti sõidukite eest 5,33 miljonit eurot ja pilet soetati 69 000 korral. Välisriigi sõidukite eest tasuti 1,45 miljonit eurot ja soetati 93 000 piletit. Välisriigi sõidukitest on kõige rohkem tasutud Poola sõidukite eest 410 000 eurot (36 protsenti välisriigi sõidukitele soetatud piletitest). Järgnevad Läti 400 000 euroga (23 protsenti piletitest), Leedu 335 000 euroga (18 protsenti piletitest) ja Venemaa 145 000 eurot (12 protsenti piletitest).

Kõige populaarsemad on ühepäevased piletid, mida soetati üle 144 000 korra. Eriti paistab silma ühepäevaste piletite populaarsus välisriikide sõidukite osas, kellele on soetatud üle 92 000 ühepäeva pileti ehk 64 protsenti ühepäeva piletitest. Eesti sõidukitele osteti ühepäeva pileteid 52 000 (36 protsenti). Järgnevad populaarsuselt 90 päeva piletid (8000), 30 päeva piletid (üle 5700) ja 365 päeva piletid (üle 2400). Pikemaks perioodiks piletite soetamine on populaarne eelkõige Eesti vedajate hulgas, näiteks aastastest piletitest 95 protsenti ja kvartali piletitest 97 protsenti on soetatud Eesti sõidukitele.

Kui algselt tekitas probleeme teekasutustasu müügikohtade vähesus, siis nüüdseks on neid märkimisväärselt juurde lisandunud. Kaetud on piiripunktid, lisandunud on arvega maksmise võimalus ning kindlasti tuleb võimalusi lähiajal juurde veelgi. Eelkõige tasutakse teekasutustasu siiski veebilehe kaudu ehk 79 protsenti tehingutest.

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel liikus esimeses kvartalis Eesti teedel 15 900 veokit, millest ligikaudu kaks kolmandikku olid Eestis registreeritud veokid ning kolmandik välismaiseid veokeid. MTA tehtud analüüsi põhjal oli teekasutustasu alati makstud 68 protsendil kõikidest veokitest, sealhulgas Eesti veokitest oli teekasutustasu alati makstud 62 protsendil ning välismaistel 77 protsendil. Teekasutustasu oli esimeses kvartalis tasumata 12 protsendil veokitest ning maksmata veokite osakaal Eesti ja välismaiste osas oli sama suur. Ülejäänud veokitel oli teekasutustasu liikumise ajal vahel tasutud ja vahel maksmata. Hinnanguliselt jäi esimeses kvartalis tasumata kokku 256 000 eurot teekasutustasu, millest 211 000 eurot Eesti veokite pealt.

Piiripunktides (idapiir ja sadamad) on teekasutustasu makstud esimeses kvartalis 9601 korral. Sealjuures on idapiiril kontrollitud kõiki piiripunkti sisenenud veokeid, mida on aasta algusest olnud 39 902. Piiripunktides on teekasutustasu maksmata jätmise eest alustatud menetlusi seni 60 korral. Teekasutustasude maksmata jätmise tuvastamisel alustab MTA menetlusi Eestist väljuval suunal, siseneval suunal suunatakse maksma. Lisaks piiripunktidele teeb MTA ka sisemaal maanteekontrolle. Esimeses kvartalis tehti kokku 1736 maanteekontrolli (kõik sõidukid kokku, sealhulgas üle 3,5 tonnised sõidukid), teekasutustasu mittemaksmine tuvastati 98 korral ning isikud suunati tasuma.

1. aprilliks olid politseinikud e-politsei seadme kaudu teinud 15 361 päringut teekasutustasu maksmise kohta. Sel perioodil alustati 115 väärteomenetlust, neist 24 välismaa juhi suhtes.